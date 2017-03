ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 90 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಬಹುಮಾನ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 90 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ಕಂಡುಕೊಂಡ ದಾರಿ. ಇಂಥವರ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, March 17, 2017, 10:41 [IST]

English summary

The women's PU college at car street in the Mangaluru has stood apart by bringing out a unique scheme of rewarding students scoring high marks. Any student who score over 90 percent marks in SSLC will be given an opportunity to travel in air to Bengaluru.