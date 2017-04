ಮಂಗಳೂರು ಯುವ ಜನತೆಗ್ಯಾಕೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮೇಲೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ?

2014 ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೆಷನರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ) ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಬ್ಬರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ಗೌರವ ತಂದಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Students of Dakshin Kannada seemed not interested in KPSC and UPSC exams. A report says that the students here are much interested in Doctor and Engineering courses and commerce students tend to study CA and Hotel management courses.