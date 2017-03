ಮಂಗಳೂರು: ಮಸೀದಿಗೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ!

ಮಸೀದಿಗೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಿದ ಆರೋಪಿ ಸಾಗರ್ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರೆತಿರುವುದಾಗಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, March 18, 2017, 11:55 [IST]

English summary

tones were pelted at Thokkottu mosque situated near the railway track during the midnight of Friday, and the culprit was caught within minutes with the help of local people in Mangaluru.