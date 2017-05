ಉಚಿತ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

English summary

A SSLC topper of Government Girls high school in Mangaluru wins free flight ticket to Bengaluru from her school authorities. The offer was given to the students last year to encourage them. Chinchana who scored more than 90 percent in recent SSLC result wins the race.