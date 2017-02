ನೇತ್ರಾವತಿ ತೀರದಲ್ಲೊಂದು ಹಿಂದೂ- ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಂಗಮ

ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಅಜಿಲಮೊಗರು ಹಾಗೂ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯವು ಸೌಹಾರ್ದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ಎರಡು ತೀರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೆಲೆ ನಿಂತಿವೆ. ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 11, 12, 13 ರಂದು ಅಜಿಲಮೊಗರುವಿನಲ್ಲಿ ' 744 ನೇ ಮಾಲಿದಾ ಉರೂಸ್' ನಡೆಯಲಿದೆ.

English summary

A place named Ajilamogaru in Dakshina Kannada is a symbol of Hindu and Muslim Harmony. Here is the special report regarding this.