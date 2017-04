ಜಲಕ್ರೀಡೆಯ ತಾಣವಾಗಲಿದೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಸಿ ಹಿತ್ಲು ಬೀಚ್

ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಬೀಚನ್ನು ಜಲಕ್ರೀಡೆಯ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಪ್ಯಾಡ್ಲಿಂಗಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಿದೆ.

English summary

Mangaluru district administration has decided to start surfing and stand up paddling in Sasihithlu beach, Mangaluru. The request has been sent to government already.