ಕಾರ್ತಿಕ್‍ರಾಜ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ ತೋರಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಶೋಕ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಶೋಕ್ ರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Social organizations protest in front of Konaje police station to suspend Inspector Ashok, who was involved in Karthik Raj murder case. It is said that inspector Ashok knew that Karthik’s sister was the one who killed her brother yet he didn't take any actions against her.