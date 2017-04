ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾಜ್ ಕೊಲೆಗೆ ತಂಗಿಯಿಂದಲೇ ಸುಪಾರಿ!

ಕಾರ್ತಿಕ್ ರನ್ನು ಅವರ ಸಹೋದರ ಗೌರವ್ (19), ಸಹೋದರಿ ಕಾವ್ಯಾ (25) ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಕಣಚೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುವ ಗೌತಮ್ (26) ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 15:21 [IST]

English summary

Mangaluru police commissioner, Chandra Sekhar stated that, ”a special investigation team has succeeded in solving the RSS worker Karthik Raj murder case and arrested the accused. As per the investigation sister Kavya gave 5 lack supari to kill Karthik Raj,” said in a press conference here on Mangaluru, Saturday April 29.