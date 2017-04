ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಪತ್ರ ಸಾಕು..!

ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತ ಪತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು; ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಪತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರಾವ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಡ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

“Self attested letter is enough to get BPL ration card,” said food and public supply minister UT Khader here in Mangaluru.