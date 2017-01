ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ನಂತರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಪರೋಕ್ಷ ಸಮ್ಮತಿ

ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಕಂಬಳ ವಿರುದ್ಧ ತಡೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ರವಿಶಂಕರ ಪ್ರಸಾದ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಬಳ ನಿಷೇಧದ ಚೆಂಡನ

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 22:08 [IST]

English summary

Central government will respond to Kambala if state government support like Tamil Nadu says central minister Ravi Shankar prasad at Mangaluru.