ಸಂತ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೆ ನ್ಯಾಕ್ ನಿಂದ ಎ+ ಮಾನ್ಯತೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಸಂತ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜು ನ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎ+ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

Saint Agnes College of Mangalore, which recently get College of excellence credit, is now getting A+ grade from NAAC(Natonal Assessment and Accreditation Concil)