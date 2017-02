'ಅಂಬೇಡ್ಕರರನ್ನು ತೋರಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಟಿಸುವ ಮೋದಿ'

ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಯಶವಂತ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಪರಿವಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

English summary

RSS wants Irans Khomeini model constitution said Prakash Ambedkar the grandson of Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar in his visit to mangaluru here on Sunday 26th.