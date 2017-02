ಮಂಗಳೂರು: ಐಟಿ ದಾಳಿ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ರು.172 ಕೋಟಿ!

ಫೆ.1ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 172 ಕೋಟಿ ರು. ಅಘೋಷಿತ ಆದಾಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, February 21, 2017, 13:33 [IST]

English summary

Rs 172 crore admitted during a search conducted in Dakshina Kannada and Udupi district on February 01 on a cooperative institution, individuals, groups, trusts, companies and firms, said DG of Income Tax, Karnataka and Goa region B R Balakrishnan at Mangaluru on February 20.