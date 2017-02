ಟ್ರಂಪ್ ಚಹಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಉದ್ಯಮಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಸೋ

ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಚಹಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಸೋ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಶಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಹಾ ಕೂಟ ನಡೆದಿತ್ತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, February 6, 2017, 16:15 [IST]

English summary

Ronald Colaco, a Mangaluru based non resident Indian businessman, joined breakfast with the new President of the United States of America, Donald Trump at the ‘Washington Hilton’ near the White House in Washington DC along with the delegates from over 140 countries.