ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಕಳ್ಳರು

ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಾ ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಆದಂ ಹಾಜಿ ಎಂಬವರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಕೋಣೆಯ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ 2.12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಾಗೂ ಮೂರೂವರೆ ಪವನ್ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Robbers steal 25 sovereigns of gold jewellery and cash worth 2.12 lakhs in uppinangady at a marriage home. Cops are on search to nab the robbers.