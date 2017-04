ಕೆಂಪು ದೀಪ ನಿಷೇಧ: ಸಚಿವ ರಮಾನಾಥ ರೈಗೆ ಆದೇಶ ಬಂದಿಲ್ವಾ?

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ತೆಗೆದೇ ಇಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ರಮಾನಾಥ ರೈ ಕೂಡಾ ಸೈರನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Many chief ministers support the central government's order of ban on red beacons. But still some ministers in Karnataka are not supporting it. A minister from Mangalore Ramanath Rai is also not following the new order. Red beacon is still in his car.