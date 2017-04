ಎಸೆಸೆಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ದಾಖಲೆಯ 313 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

2010-11 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ತುಳು ಕಲಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ತುಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ 3ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದಾಗಿದೆ.

English summary

In a historic record 313 students wrote Tulu language paper in SSLC exam. It is the first time in three years highest number of students who wrote the Tulu paper.