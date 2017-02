ಬಂದ್: ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರೈ, ಪೂಜಾರಿ ಅಸಮಾಧಾನ

ಸಂಘ ಪರಿವಾರಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾದ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ.

English summary

Karnataka state forest minister Ramanath Rai and senior congress leader Janardhana Pujari expressed their displeasure over the bandh on 25th Feb called by Sangha Pariwar as a symbol of protest against the Kerala CM Pinaraya's attendence in CPM party function in Mangaluru which will be staged on the same day.