ಕಣ್ಣೂರು-ಮಂಗಳೂರು ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಬಲ್ ಹಣ ಮಂಜೂರು

ನೇತ್ರಾವತಿ (ಕಣ್ಣೂರು-ಮಂಗಳೂರು ಲೈನ್) ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ.

English summary

The Union Budget has sanctioned funds for line doubling between Netravathi Cabin (Kannur-Mangaluru line) and construction of another platform at Mangaluru Central. The work is scheduled for completion in about 18 months.