ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ

ಈ ಬಾರಿ ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ರೈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಂಟಲ್ಸ್ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಎ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

Story first published: Monday, March 13, 2017, 17:59 [IST]

English summary

Panambur Beach Tourism Development Project (PBTDP) in association with Rai Sport & Rentals, has introduced the new concept 'Rent A Sport', where in visitors and tourists can avail sports equipment on rent.