ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಿಳೆಗೆ ಜೀತಮುಕ್ತಿ

ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಿಯಾದ್ ನಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ, ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಜೀತದಾಳುವಾಗಿ ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಇದೀಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Shabeena Banu, a woman from Vitla which belongs Puttur talluk of Dakshina Kannada freed from slavery in Riyadh, Saudi Arabia. A travel agent from Mangaluru sold her for 13,600 riyals to a Saudi citizen few months back.