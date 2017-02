'ಪಿಣರಾಯಿ ಬಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ' ಜಗದೀಶ್ ಶೇಣವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಸೌಹಾರ್ದ ಐಕ್ಯತಾ ರ್ಯಾಲಿ 'ಗೆ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಬಂದರೆ 'ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ' ಅಂತ ವಿಎಚ್‍ಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ಶೇಣವ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Vishwa Hindu Parishad Dakshina Kannada district President Jagadish Shenava warned that, problem may arise if Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan comes to Mangaluru.