ಮಂಗಳೂರು ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಕೈದಿ ಪರಾರಿ: ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷಕ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಮಾರ್ಚ್ 12ರಂದು ಜೈಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೈದಿ; ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಸಾಬೀತು; ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಶಿಕ್ಷೆ; ವಾರ್ಡನ್ ಗಳ ಅಮಾನತು.

English summary

Mangaluru Jail superintendent Krishnamurthy has been transferred and two jail wardens are suspended as a prisoner managed to escape from Mangaluru jail on March 12, 2017.