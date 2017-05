ಮಂಗಳೂರು: ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಯಿತು ಫಲ್ಗುಣಿ ನದಿ

ಅನ್ನ ಮಾಡಲು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು... ಹೀಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತಾಗಿದೆ ಈ ನೀರು.

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 11:53 [IST]

English summary

Accusing industries of discharging their effluents into the river, the villagers say the pollution is glaringly obvious at the Maravoor vented dam, where the water has turned black and smelly downstream, making life miserable for those living nearby.