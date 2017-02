ಪಿಣರಾಯಿ ಆಗಮನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫೆ.25ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೌಹಾರ್ದ ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಆಗಮನ ವಿರೋಧಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತು.

Story first published: Friday, February 24, 2017, 17:19 [IST]

English summary

Mangaluru witnessed massive protests by pro-Hindu organisations against the visit of Kerala Chief minister Pinarayi Vijayan's visit on Friday. Protests were held against the participation of Kerala Chief Minister in a communal harmony rally scheduled to take place on Saturday.