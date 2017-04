ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟಿ ಜತೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಫ್ರೀ

ತಾವು ಖರೀದಿಸಿದ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಗ್ರಾಹಕ ತಯಾರಾಗುವಾಗ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಾಕಾರಿ ಸಣ್ಣ ಹಾವೊಂದು ಇಂಜಿನಿನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ತಲೆ ಹೊರಹಾಕಿತ್ತು.

English summary

A poisonous snake was found inside a brand new bike here at Mulki in Mangaluru today.