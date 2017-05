ಹಳದಿ ಜೋಡಿ ಅನಕೊಂಡಗಳ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಕಾದಿದೆ ಪಿಲಿಕುಳ

ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯಾಸದ ಕೆಲಸ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅನಕೊಂಡಗಳನ್ನು ಪಿಲಿಕುಳಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗುವುದು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Visitors to Pilikula Biological Park will soon see four yellow anacondas, making the park first in the state to have them.