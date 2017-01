ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶನಿ ಇದ್ದಂತೆ-ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ

ಸಿಧ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಶನಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವರು ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, January 30, 2017, 11:57 [IST]

Chief Minister Siddaramaiah is like ‘Iron Leg’ for congress, says ex minister Janardan Poojary in his pressmeet at Mangaluru.