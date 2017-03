ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಹಾಯವಿತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು?

ಮಹಿಳೆಯೋರ್ವರನ್ನು ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಫೋನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನೇರ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಸಿಪಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ.

English summary

Lone lady bus passenger reaches her destination with police escort. The bus conductor had refused to leave her to her destiny so she ranged up to ACP Traffic and lodged a complaint and then she was escorted by the police inspector and made her reach her destiny.