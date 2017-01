ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಚಮೂ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ

ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಚಮೂ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಾಲಿನ "ಪದ್ಮಶ್ರೀ" ಲಭಿಸಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಕೊಡಮಾಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Government of India announced "Padma Shri" award for Chamu Krishna Shastry for his contribution towards Literature and education. Chamu Krishna Shastry is native Mangalorean now resident of New Delhi is an ardent educationist with a unique and path-breaking mission to practice and propagate Sanskrit as a language to restore India’s civilizational status in the comity of nations.