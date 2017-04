ಸಹೋದರ ಇಫ್ತಿಕರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ – ಯುಟಿ ಖಾದರ್

ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಫ್ತಿಕರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಇಫ್ತಿಕರ್ ಸಹೋದರ ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

My brother Iftikhar will not join any other party. Our entire family members are committed to the Congress party. We will not spoil the name earned by our parents since we respect them said Minister UT Khader