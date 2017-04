ಮದುವೆಯಾಗಿ ವರ್ಷವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಬದುಕು

ಶಾದಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಮೂಲಕ ಮದುವೆಯಾದ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ದಂಪತಿಗಳ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೊಂದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯುವತಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A marriage broken after husband’s family demanded dowry in Mangaluru. Girl left the home and lodged complaint against husband and his family in Pandeshwara police station.