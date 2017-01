ಮದುವೆ ದಿನದಂದೇ ವಧು ಸಾವು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ: ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

ಮಂಗಳೂರಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸುದ್ದಿ ಕುರಿತಂತೆ ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಮಾದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Oneindia here by tenders an apology about the misplacement of image on the Mangaluru Whatsapp message story. Article updated later in the evening but due to the technical error it didn't reflect on the Home page. Upon request story has been removed and clarification for the same is here.