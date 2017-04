ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ತಿಳಿಯಲು ಈ ವರದಿ ಓದಿ

Story first published: Saturday, April 8, 2017, 17:49 [IST]

English summary

Karnataka government plan to built one thousand checkdam in Dakshina Kannada district taluks to solve water problem.