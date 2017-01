ಮಂಗಳೂರಿನ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ, ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರು ನಗದು ರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಜತೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಘೇಂಡಾಮೃಗಗಳು ಬರಲಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Visitors to the Pilikula Biological Park here can now use debit or credit cards to pay the entry fee even as they will get to see a new attraction at the biological park.