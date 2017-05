ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೊಂದು ತೆರೆದ ಬಾವಿ, ಬಿದ್ದರೆ ದೇವರೇ ಗತಿ!

ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ ಅಳವಡಿಸಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Danger, Scary open wells at Bantwal in Mangaluru. No safety measures are taken to close them by the Mangaluru district administration.