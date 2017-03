ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದ -ಕಾಗೋಡು

'ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂದು ಅವರಪ್ಪ (ಎಸ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ) ನೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ," ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Revenue minister Kagodu Thimmappa said that, ‘Congress have so many leaders and party will not get any loss by Kumara Bnagarappa’s resignation,” in Mangaluru. Few days back former minister Kumar Bangarappa resigned to Congress and will join BJP soon.