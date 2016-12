ಅಶ್ಲೀಲ ನೃತ್ಯ ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ!

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಅಥವಾ ಅರೆಬೆತ್ತಲೆ ನೃತ್ಯ, ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಶುಭ ಕೋರುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೂಡುವಂತಿಲ್ಲ.

English summary

Mangaluru city police commissioner Chandrashaker has issued certain guidelines to be followed by citizen during new year celebrations in the city. Strict action shall be taken against those who violate the rules.