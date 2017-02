ಪಾರದರ್ಶಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ: ನೂತನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಭರವಸೆ

ಸೋಮವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

To bring out the transparency in Lokayuktha institution and solve the public grievances, newly appointed Lokayuktha Justice Vishwanath Shetty assured to organise public meeting.