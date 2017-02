ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದವರಿಂದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಕಲಿಯಬೇಕಿಲ್ಲ: ಕೇರಳ ಸಿಎಂ

ಸಿಪಿಎಂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸೌಹಾರ್ದ ರ್ಯಾಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಿಣರಾಯ್ ವಿಜಯನ್.

English summary

Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan lashed out against RSS and said there is no need to learn patriotism from those who celebrated the assassination of Mahatma Gandhi. He was taking in Sauhardha rally in Mangaluru on Feb 25th, organised by CPM unit of Dakshina Kannada District.