ಕುಡ್ಲದ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ನಿಂದಾದಿ ಇಂದು ಅವರ ಹೆಸರು ಬಹುಪಾಲು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪರಿಚಿತ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 16:20 [IST]

English summary

Naveen Padil a Kannada artist has got lots of fans in Australia also by his performance in Kannada TV shows.