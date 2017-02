ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇಕೆ?

ಮಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ'ಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

Written by: ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

Renowned Bollywood Actor Nana patekar inaugurated Swachh Bharat campaign organized by Ramakrishna Matt at Mangaluru today (February 12).