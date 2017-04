ಮಂಗಳೂರಿನ ವೀರಯೋಧ ಸಂತೋಷ್ ಮನೆಗೆ ಗಣ್ಯರ ಭೇಟಿ

ಉಗ್ರರೊಂದಿಗೆ ಎದೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ ವೀರ ಯೋಧ ಸಂತೋಷ್‍ಕುಮಾರ್ ರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲು, ಹಾರ ಹಾಕಿ ಗಣ್ಯರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.

English summary

Mangaluru MP Nalin Kumar Kateel and Odiyoor Shree visited to Santhosh Kumar’s house. Santhosh Kumar was the one who fought against terrorists in Jammu’s Kupvara. In this fight he got injured, even though gunned down a terrorist.