ತಾಯಿಯೇ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ: ಪಿಯುಸಿ ಟಾಪರ್ ಸೃಜನಾ

ನನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ , ಆಕೆಯೇ ನನ್ನ ಬಲ ಎಂದು ಸೃಜನಾ ಇದು ಇಂದು ಹೊರಬಿದ್ದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿರುವ ಸೃಜನಾ ಮಾತು.

English summary

My mother is an inspiration to me, and she is my strength, 2nd PUC topper from Mangaluru expert college Srujana N. told to Oneindia