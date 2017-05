ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ - ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋ

ಪೊಲೀಸರು ಅಹ್ಮದ್ ಖುರೇಷಿ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಜತೆಗೆ ಅಮಾಯಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ 'ಮಂಗಳೂರು ಚಲೋ' ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 0:00 [IST]

English summary

Leaders in ‘Mangaluru Chalo’ seeks judicial investigation over ‘Lathi Charge’ on PFI protesters when they protested infront of commissioner office here in Mangaluru. 'Mangaluru Chalo' led by United Muslim Front was held at Nehru Maidan here on Tuesday May 2 to condemn alleged police atrocity against Qureshi.