ಶಂಕಿತ ಎಚ್1 ಎನ್1ಗೆ ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಾವು!

ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಶಂಕಿತ ಎಚ್1ಎನ್1ನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರಬಹುದು ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉಡುಪಿಯ ಹೆಜಮಾಡಿಯವರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ 15 ದಿನದಿಂದ ವಿಪರೀತ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, February 11, 2017, 15:01 [IST]

English summary

Lakshmi narayan, Mulky bank manager dies, due to suspected H1N1. He was from Hejamadi, Udupi.