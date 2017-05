ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿ ನಾಪತ್ತೆ; ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಪರಾರಿ ಶಂಕೆ!

ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮವೊಂದರ ಯುವತಿ ತನ್ನ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪುತ್ರನ ಜತೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಪುತ್ತೂರು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋದವರು ತಿರುಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ.

English summary

Mother with baby go missing at Puttur. As her husband is abroad, it is said that she had an affair with another person. A case has been registered at Puttur town police.