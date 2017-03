1.5 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಹುಯ್ದರು ಮಾರಾಯ್ರೆ!

ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಾಸಕ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬಾವ ಅವರ 1.5 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿಯ ಹೊಸ ವೋಲ್ವೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿರುವ ಕದ್ರಿ ಬಂಕ್ ನವರ ಜತೆ ಭಾರೀ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Tuesday, March 28, 2017, 7:02 [IST]

English summary

Mangaluru MLA Moideen Bava recently purchased 1.5 crore Volvo petrol car. Monday when car drove to bunk to fill petrol, mistakenly filled with diesel.