ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸುಳ್ಯದ ಜೀವನದಿ ಪಯಸ್ವಿನಿ

ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಸುಳ್ಯದ ಜೀವನದಿ ಪಯಸ್ವಿನಿಗೆ ಕೋಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಕಸಗಳನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜತೆಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ನದಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

English summary

Cleanliness of Payaswini river is a nightmare for Sullia people. Here people are suffering from drinking water after miscreants thrown wastage into river and made it as a polluted one.