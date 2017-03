ಈ ಮುಸ್ತಫಾರಿಗೆ ಹಸುಗಳೇ ಮಕ್ಕಳು..!

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಲವು ಗೋ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಿದೆ. ಇದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಗೋಳ್ತಮಜಲಿನ ನಿವಾಸಿ ಅಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಹಸು ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

English summary

It is an interesting story of a Muslim farmer from Dakshina Kannada. Ahmed Mustafa from Bantwal talluk involved in animal husbandry who have more than 35 cows and produce 240 litters of milk a day.